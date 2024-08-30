Вагон і мобільний застосунок. «Укрзалізниця» стає інклюзивнішою

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«Укрзалізниця» анонсувала створення унікального інклюзивного вагону для групових перевезень пасажирів, які користуються кріслом колісним. У партнерстві з Mastercard вона також адаптувала застосунок для людей з порушеннями зору.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Нові інклюзивні функції застосунку «Укрзалізниці»

Відтепер з усіма елементами інтерфейсу застосунку можна взаємодіяти за допомогою голосового керування й озвучення. Користувачам озвучуватимуть інформацію про куплений квиток, суму оплати, поїзд і кількість отриманих «обіймашок». Якщо людина вводитиме дані неправильно — застосунок сповістить про це голосом. Функції доступні як на iOS, так і на Android.

Усі кнопки, перемикачі, текстові поля та інші інтерактивні елементи доповнили текстовими мітками, які описують їхні функції.

Елементи інтерфейсу відтепер мають оптимальну контрастність, а текст, якщо його збільшити в налаштуваннях самого гаджету, не втрачає чіткості та верстки.

Також збільшили клікабельні зони в інтерактивних елементах застосунку, щоб пасажири легше з ними взаємодіяли.

У застосунку втілили темну тему – це був один із найпопулярніших запитів від користувачів.

Усі інклюзивні елементи попередньо протестували у співпраці з компанією «Лабораторія цифрової доступності».

Інклюзивний вагон «Укрзалізниці»

Проєкт нового вагону 30 серпня презентували ветеранам, медичним хабам, громадським організаціям. Він матиме весь функціонал модернізованих потягів, але його створять під потреби людей на кріслах колісних.

У вагоні буде чотири купе, кожне розраховане на дві людини на кріслах колісних та їхніх супроводжуючих. У купе створять два спальні місця, де пасажири зможуть змінювати кут нахилу та фіксувати тіло, а також стандартні спальні дивани для супровідників.

Також люди на кріслах колісних матимуть пульт для регулювання освітлення, кнопку для виклику провідника і гучномовець. У вагоні буде пандус і вбиральня, які адаптують для інклюзивних потреб.

«Укрзалізниця» планує запустити вагон у 2025 році — у проєктуванні візьмуть участь громадські організації.