Google запускає штучний інтелект у Gmail на Android

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Rubaitul Azad / Unsplash

Google додав нову функцію чат-бота Gemini у поштовий сервіс Gmail на мобільних пристроях із підтримкою Android, яка допомагатиме сортувати листи.

Про це пише The Verge.

Функція називається Gmail Q&A і доступна підписникам Google One AI Premium або Google Workspace із застосунками Gemini Business, Enterprise, Education або Education Premium.

Завдяки їй можна ставити Gemini запитання про поштову скриньку або шукати конкретні деталі в листах, підсумовувати листи на певну тему.

Gmail Q&A може бути потенційно корисним способом просіяти електронну пошту або знайти щось у глибинах поштової скриньки.

З 29 серпня почнуть запускати службу запитань і відповідей Gmail, і Google каже, що вона може зʼявитися вже за 15 днів.