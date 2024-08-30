У Сумах від російського удару загинули дві людини

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Getty Images / «Бабель»

У Сумах від російського авіаудару по підприємству загинули дві людини.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Тіло 37-річної жінки дістали з-під завалів підприємства, ще одна 48-річна жінка померла в лікарні. Також відомо про вісьмох постраждалих.

В Офісі генпрокурора повідомили, що підприємство, по якому вдарили росіяни, виготовляє упаковки для дитячого харчування, соків і побутової хімії. Жителів Сум закликали щільно зачинити вікна і двері та за можливості не виходити з приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.

Прокуратура розслідує справу за фактом порушення законів і звичаїв війни.