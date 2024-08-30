США уклали великий контракт на виробництво Javelin — частину комплексів отримає Україна

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United States Army / Wikipedia

Армія США уклала найбільший однорічний контракт на виробництво переносних протитанкових комплексів Javelin, супутнього обладнання тощо на 2024 рік загальною вартістю $1,3 мільярда. З них 4 тисячі Javelin відправлять в Україну.

Про це повідомляють підприємства Lockheed Martin та Raytheon, які виготовляють Javelin.

«Завдяки цьому контракту ми продовжуватимемо виробляти та постачати необхідний потенціал для підтримки глобальних сухопутних сил в їхніх зусиллях захистити свої інтереси та суверенітет», — сказав президент JJV Енді Амаро.

Цьогорічний контракт є частиною багаторічної угоди, яку уклали у травні 2023 року, на виробництво «невизначеної кількості» переносних ракетних комплексів між 2023 і 2026 роками. Цей контракт передбачає закупівлю систем озброєння Javelin і підтримку виробництва для армії США.

Тому минулого року підприємство почало нарощувати виробництво переносних протитанкових комплексів, щоб до кінця 2026 року збільшити виробництво Javelin All Up Round (AUR) до 3 960 на рік.