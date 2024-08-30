Росіяни вдарили по підприємству в Сумах — є поранені

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Російські війська близько 01:30 30 серпня завдали авіаудару по підприємству в місті Суми. Попередньо, постраждали девʼять людей.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

У місті спалахнула пожежа — у деяких районах міста задимлення. У Сумській ОВА закликали містян щільно зачинити вікна і двері та не виходити з дому до ліквідації наслідків удару.

Оновлено о 9:40: В Офісі генпрокурора повідомили, що підприємство, по якому вдарили росіяни, виготовляє упаковки для дитячого харчування, соків та побутової хімії.

Прокуратура розслідує справу за фактом порушення законів і звичаїв війни.