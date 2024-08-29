Плавці здобули ще дві медалі для України на Паралімпіаді-2024

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Плавці здобули ще дві медалі на Паралімпійських іграх — 2024 для України.

36-річний параплавець із Донецька Олександр Комаров став бронзовим призером, здолавши 200-метрову дистанцію вільним стилем у класі S5 за 2:30.13 хвилини.

Для Комарова Паралімпіада-2024 стала четвертою у карʼєрі. Українець дебютував на Паралімпійських іграх у Лондоні в 2012, але медалей там не здобув. Натомість у 2016 році в Ріо-де-Жанейро українець став дворазовим паралімпійським призером, виборовши золото в естафеті 4х100 метрів вільним стилем, а також бронзу на стометрівці вільним стилем. У Токіо-2020 українець не зміг покращити результат та завершив виступи без медалей, тож бронзова медаль на цьогорічних Паралімпійських іграх — перша для Комарова за останні вісім років.

Українець поступився лише італійцю Франческо Боччардо, який здолав 200 метрів за 2:25.99 хвилини (перше місце) та «нейтральному» Кіріллу Пульвєру з Росії, який здолав ту саму дистанцію за 2:27.32 хвилини (друге місце).

26-річна представниця Херсону Ірина Пойда виборола для України срібну медаль, подолавши 200 метрів за 2:52.04 хвилини вільним стилем у класі S. Українська плавчиня поступилася лише британці Туллі Кірні, яка пропливла ту саму дистанцію за 2:46.50 хвилини. На третьому місті опинилися італійка Моніка Боджоні (2:47.96).

Це перша медаль для Пойди на Паралімпійських іграх. При цьому Пойда є триразовою призеркою чемпіонатів світу з плавання, а також шестиразовою медалісткою Євро-2024. На Паралімпіаді-2024 Пойда ще виступить у двох запливах: 50 метрів на спині, а також на 100-метрівці вільним стилем.