ABBA попросили Трампа припинити використовувати їхню музику на передвиборчих мітингах

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Учасники шведського попгурту ABBA попросили кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа припинити використовувати їхню музику і відео на своїх передвиборчих мітингах.

Про це пише Reutes.

Хіти ABBA, включаючи “The Winner Takes It All”, “Money, Money, Money ” і “Dancing Queen”, звучали на мітингу Трампа і його соратника Джей Ді Венса 27 липня в Міннесоті.

«Разом з учасниками гурту ABBA ми виявили, що були випущені відеоролики, де музика ABBA використовується на заходах Трампа, і тому ми попросили негайно видалити таке використання», — йдеться в заяві лейблу Universal Music, що випускає музику гурту.

У заяві зазначається, що жодного дозволу чи ліцензії кампанії Трампа не надавалося.

Кілька артистів або їхніх представників заперечували проти того, щоб їхня музика звучала на заходах Трампа протягом багатьох років, включаючи покійного американського співака-гітариста Тома Петті, британську співачку Адель і рок-групу R.E.M.

У квітні лейбл покійної ірландської співачки та активістки Шинейд ОʼКоннор також вимагав від кампанії Трампа припинити використання її музики.

Канадська співачка Селін Діон та її лейбл раніше цього місяця подали аналогічну скаргу, назвавши використання її виступу «несанкціонованим».