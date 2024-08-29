Ізраїль заявив про вбивство командира «Ісламського джихаду» під час рейду на Західному березі річки Йордан

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ЦАХАЛ / CNN

Армія оборони Ізраїлю заявила, що вбила пʼятьох палестинських бойовиків, зокрема й командира «Ісламського джихаду», під час боїв поблизу мечеті в окупованому місті Тулькарм на Західному березі річки Йордан.

Про це повідомляє CNN.

Ці бої біля мечеті відбулися після того, як вчора, 28 серпня, Ізраїль розпочав один із найбільших за останні роки рейдів на Західному березі річки Йордан. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац закликав до цієї операції з метою викорінити звідти «ісламсько-іранську терористичну інфраструктуру».

Сьогодні вранці Армія оборони Ізраїлю провела нові рейди на Західному березі річки Йордан і заявила, що серед пʼяти вбитих під час боїв біля мечеті був один із лідерів бойовиків угруповання «Ісламський джихад» — Мухаммад Джаббер, відомий як Абу Шуджаа.

Як заявили в ЦАХАЛ, Джаббер влаштовував численні терористичні атаки, через які вмирали й цивільні ізраїльтяни.

Пізніше «Ісламський джихад» оголосив про «мученицьку смерть» Джаббера — командира тулькармського батальйону бригад «Аль-Кудс».

За словами міжнародного речника ЦАХАЛ, підполковника Надава Шошані, четверо інших убитих також були бойовиками, ще одного взяли в полон.

ЦАХАЛ заявив, що за перший день операції ізраїльські військові вбили 12 терористів протягом першого дня своїх операцій у населених пунктах Дженін і Тулькарм на півночі Західного берега, а також знешкодили «десятки вибухових пристроїв», закладених у дорогах.

Ізраїль розпочав рейд після того, як Кац попередив, що Іран співпрацює з ісламістськими угрупованнями ХАМАС у секторі Гази та «Хезболла» на півдні Лівану, щоб створити «східний фронт» проти Ізраїлю.

«Ми повинні впоратися з загрозою так само, як ми боремося з терористичною інфраструктурою в Газі. Ми так само евакуйовуватимемо палестинців і зробимо будь-які необхідні кроки», — заявив він.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що операція Ізраїлю на Західному березі річки Йордан викликає «глибоке занепокоєння».

«Я рішуче засуджую загибель людей, особливо дітей, і закликаю до негайного припинення цих операцій», — сказав він.