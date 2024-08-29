Ігорю Коломойському змінили арешт на заставу в одній зі справ. Однак він все ще буде під вартою
- Автор:
- Оля Березюк
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Шевченківський районний суд змінив запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському з тримання під варто на заставу в одній зі справ.
Про це йдеться на сайті суду.
Відомство не називає імені фігуранта, але з деталей справи зрозуміло, що мова саме про Коломойського. Йому призначили заставу в розмірі 1,877 мільярда гривень.
Запобіжний захід змінили на прохання старшого детектива Бюро економічної безпеки. Причина — граничний строк тримання під вартою під час досудового розслідування не повинен перевищувати року в провадженні щодо тяжких та особливо тяжких злочинів. Коломойський знаходився у цій справі під вартою з 2 вересня 2023 року.
Адвокат Вʼячеслав Криглевич заявив у коментарі «Суспільному», що Коломойського мали звільнити з-під варти, проте суд не може цього зробити, бо є інше провадження. За ним Коломойського утримуватимуть щонайменше до 25 жовтня.
- 2 вересня 2023 року бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей. Слідство встановило, що протягом 2013—2020 років він міг вивести за кордон понад пів мільярда гривень, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банків, насамперед ПриватБанк.
- 8 травня 2024 року Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства у 2003 році. За даними слідства, він замовив замах на директора українсько-американської консалтингової компанії «Фарго» Сергія Карпенка. У цій справі його відправили під варту 9 травня.