СБУ підозрює «окупантів-правоохоронців» у репресіях проти українців на Запоріжжі

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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру призначеному російською окупаційною владою «прокурору» Бердянська Запорізької області Олександру Корнєєву, його заступнику Євгену Свистунову та керівнику «слідчого відділку» Денису Шаховцю. Їх звинувачують у репресіях проти місцевого населення регіону.

Про це повідомляє СБУ.

Слідство зʼясувало, що фігуранти організували окремі загони російських військових, які викрадали жителів тимчасово окупованого Бердянська. До їхнього складу входили представники спецслужб РФ, Росгвардії та місцеві колаборанти — вони «доносили» окупантам адреси проукраїнських місцевих жителів.

Ув’язнених людей жорстоко катували, використовуючи електричний струм, а також тривалий час залишали без їжі та води.

У більшості випадків Корнєєв особисто брав участь у «зачистах» населення.Кінцевою метою було переконати потерпілих співпрацювати з окупаційною владою Росії.

Українські правоохоронці інкримінують фігурантам справи порушення законів та звичаїв війни, зокрема, жорстоке поводження з цивільним населенням за попередньою змовою.