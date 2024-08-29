Комітет Ради підтримав оновлений проєкт про підвищення податків. Що змінилось
- Автор:
- Оля Березюк
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Комітету Ради з питань фінансів підтримав оновлену версію законопроєкту № 11416-д про підвищення податків і рекомендував парламенту ухвалити його в першому читанні.
Про це повідомили голова комітету, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев і заступник голови комітету, нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Доопрацьований законопроєкт передбачає:
- підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5%;
- встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для ФОП — платників єдиного податку ІІІ групи;
- встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної зарплати.
Документ визначає, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан.
Проєкт також пропонує встановити ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.
У проєкті залишили щомісячні авансові внески з податку на прибуток для роздрібної торгівлі пальним.
Крім того, проєкт передбачає щомісячне подання звітності про податки на доходи фізичних осіб — це необхідно для економічного бронювання.
Железняк окремо підкреслив, що в комітеті була тяжка дискусія щодо вилучення норми про податок 50% на надприбуток банків. Депутати її підтримували, однак проти виступили НБУ, Мінфін та МВФ. У результаті депутати домовились повернутися до цього у другому читанні.
Загалом очікується, що прийняття цього законопроєкту принесе бюджету 30 мільярдів гривень цього року та 126 мільярдів у 2025-му.
- Кабмін 18 липня схвалив два законопроєкти: перший — про зміни до Податкового кодексу для фінансування додаткових військових видатків, другий — про зміни до держбюджету для підвищення військових видатків. Додаткові критично важливі потреби уряд оцінює у 500,3 мільярда гривень, зокрема 495,3 мільярда — на оборону.
- Низка бізнесменів різко критикували проєкт про підняття податків. Гетманцев наприкінці липня писав, що проєкт ще доопрацюють, але загалом підняття податків не уникнути.