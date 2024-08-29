Комітет Ради підтримав оновлений проєкт про підвищення податків. Що змінилось

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Комітету Ради з питань фінансів підтримав оновлену версію законопроєкту № 11416-д про підвищення податків і рекомендував парламенту ухвалити його в першому читанні.

Про це повідомили голова комітету, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев і заступник голови комітету, нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Доопрацьований законопроєкт передбачає:

підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5%;

встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для ФОП — платників єдиного податку ІІІ групи;

встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної зарплати.

Документ визначає, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан.

Проєкт також пропонує встановити ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

У проєкті залишили щомісячні авансові внески з податку на прибуток для роздрібної торгівлі пальним.

Крім того, проєкт передбачає щомісячне подання звітності про податки на доходи фізичних осіб — це необхідно для економічного бронювання.

Железняк окремо підкреслив, що в комітеті була тяжка дискусія щодо вилучення норми про податок 50% на надприбуток банків. Депутати її підтримували, однак проти виступили НБУ, Мінфін та МВФ. У результаті депутати домовились повернутися до цього у другому читанні.

Загалом очікується, що прийняття цього законопроєкту принесе бюджету 30 мільярдів гривень цього року та 126 мільярдів у 2025-му.