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Комітет Ради підтримав оновлений проєкт про підвищення податків. Що змінилось

Автор:
Оля Березюк
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Комітету Ради з питань фінансів підтримав оновлену версію законопроєкту № 11416-д про підвищення податків і рекомендував парламенту ухвалити його в першому читанні.

Про це повідомили голова комітету, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев і заступник голови комітету, нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Доопрацьований законопроєкт передбачає:

Документ визначає, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан.

Проєкт також пропонує встановити ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

У проєкті залишили щомісячні авансові внески з податку на прибуток для роздрібної торгівлі пальним.

Крім того, проєкт передбачає щомісячне подання звітності про податки на доходи фізичних осіб — це необхідно для економічного бронювання.

Железняк окремо підкреслив, що в комітеті була тяжка дискусія щодо вилучення норми про податок 50% на надприбуток банків. Депутати її підтримували, однак проти виступили НБУ, Мінфін та МВФ. У результаті депутати домовились повернутися до цього у другому читанні.

Загалом очікується, що прийняття цього законопроєкту принесе бюджету 30 мільярдів гривень цього року та 126 мільярдів у 2025-му.