Під час російської атаки 26 серпня від мережі відключилися чотири енергоблоки на українських АЕС

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Під час російської масованої повітряної атаки 26 серпня від мережі відключались чотири енергоблоки на Рівненській і Південноукраїнській атомних електростанціях.

Про це йдеться в ноті постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні на адресу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)

У документі зазначили, що через російську атаку 26 серпня о 08:58 були знеструмлені і відключені від мережі перший, третій і четвертий блоки Рівненської АЕС.

О 09:05 знизили потужність Південноукраїнської АЕС, а о 17:10 блок № 3 відключили через коливання в енергосистемі.

«РФ продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу атомних електростанцій країни. Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних обʼєктів в Україні та безпеки мільйонів людей», — зазначили в документі.

Представництво України просить МАГАТЕ розіслати державам-членам агентства вербальну ноту про ці відключення.