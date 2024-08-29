Під час російської атаки 26 серпня від мережі відключилися чотири енергоблоки на українських АЕС
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Під час російської масованої повітряної атаки 26 серпня від мережі відключались чотири енергоблоки на Рівненській і Південноукраїнській атомних електростанціях.
Про це йдеться в ноті постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні на адресу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)
У документі зазначили, що через російську атаку 26 серпня о 08:58 були знеструмлені і відключені від мережі перший, третій і четвертий блоки Рівненської АЕС.
О 09:05 знизили потужність Південноукраїнської АЕС, а о 17:10 блок № 3 відключили через коливання в енергосистемі.
«РФ продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу атомних електростанцій країни. Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних обʼєктів в Україні та безпеки мільйонів людей», — зазначили в документі.
Представництво України просить МАГАТЕ розіслати державам-членам агентства вербальну ноту про ці відключення.
- Зранку 26 серпня російські війська масовано атакували Україну ракетами та дронами. Під ударом опинилася енергетика в 15 областях.
- Загалом 26 серпня Росія запустила по Україні 236 повітряних цілей — 127 ракет і 109 ударних дронів. Серед них були «Кинджали», «Іскандери-М»/KN-23, Х-101, «Калібри» та інші. Сили ППО збили 102 ракети і 99 дронів.