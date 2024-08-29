Авіатроща з керівництвом МВС у Броварах: справу передали до суду

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Слідчі передали до суду обвинувальний акт щодо пʼятьох посадовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Їх звинувачують у порушеннях правил безпеки польотів гелікоптера, на борту якого 18 січня 2023 року загинуло керівництво МВС.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань України.

За даними слідства, посадовці допустили порушення правил безпеки руху й експлуатації гвинтокрила, через що 18 січня 2023 року загинули 14 людей — тодішній очільник МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, одна дитина та інші.

Чотирьом посадовцям Управління авіації та авіаційного пошуку ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби ДСНС інкримінували порушення правил безпеки польотів повітряного транспорту, що призвело до смерті людей.

Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону інкримінували службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Детальніше про справу

У січні 2023 року керівництво МВС України мало приїхати до Харківської та Дніпропетровської областей.

Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на надзвичайні ситуації в Києві та області. Дозволів на виконання інших видів польотів не було.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над Броварами. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах і необхідних сертифікатів. Проте жоден з посадовців, відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше.

Через погоду гелікоптер летів на гранично низькій висоті, яка навіть менша за висоту будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду — багатоповерховий будинок і спробував облетіти його, однак різко піднявся, втратив орієнтування в просторі й під час завершення маневру через відсутність необхідних навичок зіткнувся із землею.

При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.

Крім високопосадовців МВС, в авіатрощі загинули чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли в садочок. Також постраждала ще 31 людина, зокрема 13 дітей.