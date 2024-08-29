Ламантини, ягуар і горностай. Фотографи дикої природи показали свої роботи перед фіналом конкурсу

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Jason Gulley

Цьогорічний конкурс «Фотограф дикої природи року» оголосить переможців 8 жовтня, але вже зараз є кілька робіт, які високо оцінили як фахівці, так і звичайні глядачі.

В інтервʼю BBC фотограф Джейсон Галлі розповів, як він робив свої фото. Він представив зображення ламантина nf його дитинчати, які дрейфують під водою в Хантер-Спрінгз (Флорида, CША).

«Коли я вперше потрапив у воду з ламантинами, я побачив, що вони надзвичайно грайливі один з одним. Вони були цікавими та допитливими», — сказав він.

Jason Gulley

Один з ламантинів зацікавився фотографом, він відірвався від своєї групи і наближався до нього, потім відпливав і знову повертався.

«Я ніколи не бачив фотографій, які б зафіксували таку поведінку», — додав Джейсон Галлі.

Фотограф Саша Джуманка спостерігав кілька днів за совами в парку біля свого дому в Мюнхені (Німеччина). Він назвав фото «Залишаючи гніздо».

Sasha Jumanca

Хосе Мануель зафіксував у кадрі, як горностай стрибає в повітрі. Це фото він зробив в Атозе (Франція).

Jose Manuel Grandío

«Смертельний укус» сфотографував Ян Форд у Пантаналі (Бразилія). Йому пощастило помітити ягуара на притоці річки Сан-Лоренсу, який розтрощив череп кайману.

Ian Ford

«Місячний мисливець» — так називається фото Сінчао Чжу. Перед світанком Сінчао встановив зоровий контакт з манулом на замерзлому плато Внутрішньої Монголії (Китай), коли той полював на птаха.

Xingchao Zhu

Визначним моментом дев’ятитижневої експедиції Тамари Стаббс в антарктичному морі Ведделла став момент, коли два тюлені підстрибнули на поверхню, щоб вдихнути повітря. Називається фото «Виходячи з льодовика».

Tamara Stubbs

Томас Віджаян та його «Крижана шапка, що зникає». Фото він зробив на Шпіцбергені (Норвегія) за допомогою дрона. Зображення складається з 26 окремих кадрів.

Thomas Vijayan

Після оголошення переможців відбудеться виставка в Музеї природознавства, на якій буде представлено 100 найкращих фотографій.