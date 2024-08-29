Снарядний завод у США збільшив потужності. Це допоможе Україні

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Завод з виготовлення боєприпасів у Скрентоні у штаті Пенсильванія (США) збільшив виробництво артилерійських снарядів на 50%, зокрема заради військових потреб України. Нарощувати потужність підприємства планують і надалі.

Про це повідомляє Associated Press.

Скрентонський завод разом з двома іншими підприємствами в сусідньому Вілкс-Барре нещодавно збільшив виробництво з 24 тисяч патронів на місяць до 36 тисяч.

Ідеться про виготовлення сталевих снарядів для гаубиць калібру 155 мм, які потім відправляють в інший штат, щоб наповнити вибухівкою та оснастити запалами. Частина з них потрапляє в Україну.

З посиланням на керівника заводу Associated Press пише, що розробляють три нові виробничі лінії, які дозволять виготовляти ще більше боєприпасів.

Американський уряд інвестував в модернізацію $400 мільйонів.

Дефіцит боєприпасів в Україні

У червні цього року Associated Press писало, що ЗСУ починають принаймні наближатись до паритету в щільності артилерійського вогню з росіянами: якщо на початку року баланс кількості випущених снарядів був 1:7 на користь росіян, то зараз ― 1:5 принаймні на частині ділянок. Щоправда, боєприпаси прибувають повільно і невеликими порціями ― тож усе одно Силам оборони доводиться ретельно обирати, по якій цілі вести артилерійський вогонь, а на яку, також важливу, снаряди зараз витрачати не можна.

Тим часом росіяни дронами бʼють по логістичних шляхах боєприпасів для українців.