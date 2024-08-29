Сили ППО за ніч збили дві ракети Х-59/69 і 60 ударних дронів Shahed

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У ніч на 29 серпня українська протиповітряна оборона збила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 60 ударних дронів Shahed. Ще 14 БпЛА локаційно втрачені (впали) на території України.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Росія атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей. З цього ж напрямку — двома ракетами, тип яких ще встановлюють, а також 74 ударними БпЛА з районів Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська.

Щоб відбити повітряний, напад залучали авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

ППО працювала в межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей.