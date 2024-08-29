Чехія обвинувачує керівника фонду у привласненні майже $900 тисяч, які мали піти на допомогу українцям
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Генпрокуратура Чехії звинувачує засновника благодійного фонду Help Ukraine Володимира Гергеля в тому, що він привласнив 20 мільйонів крон (приблизно $885 тисяч). Кошти мали витратити на допомогу українським біженцям.
Про це повідомляє чеський мовник ČT24.
За кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у квітні 2022 року, фігурант справи відкрив центр «Розтили», у якому українським дітям, мали допомогти адаптуватися до життя в Чехії — навчати мови тощо.
За умови, що ці послуги будуть безкоштовними, Міністерство освіти Чехії виділило фонду Володимиру Гергеля Help Ukraine дві субсидії — загалом на 20 мільйонів крон.
Проте журналісти чеського мовника встановили, що батьки сплачували кошти за відвідування дітьми центру, а вихователі там не отримували зарплати.
ČT24 пише, що на отримані кошти Гергель планував купити квартиру.
Слідство зʼясувало, що після зарахування перших 15 мільйонів крон, два мільйони з них фігурант перерахував на рахунки своєї матері. Пізніше він мав зняти з рахунку фонду шість мільйонів готівкою та одразу заплатити вісім мільйонів за купівлю празької квартири.
Правоохоронці вилучили у фігуранта справи майно вартістю щонайменше 12 мільйонів крон, зокрема частку в житлово-будівельному кооперативі.
Чеська поліція розслідує справу Гергеля з другого півріччя 2023 року, обвинувальний акт направила навесні цьогоріч. На початку серпня прокуратура задовольнила обвинувачення, далі чоловіка судитимуть.
Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.