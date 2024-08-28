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За результатами третього вікенду прокату фільм «Яремчук: Незрівнянний світ краси» став найкасовішою документальною стрічкою в Україні.

Про це виданню Forbes повідомили Film.ua Group, які займаються дистрибуцією фільму.

За три вікенди у прокаті документальна біографічна стрічка «Яремчук: Незрівнянний світ краси» зібрала 9,9 мільйона гривень. Її подивились майже 63 тисячі глядачів, але прокат фільму триває. Бюджет стрічки становить майже $80 тисяч.

Фільм про українського співака Назарія Яремчука обігнав попереднього рекордсмена за касовими зборами — оскароносний фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі», який зібрав 9 мільйонів гривень у прокаті. Однак за кількістю глядачів документальна стрічка про бойові дії в Маріуполі досі залишається на першому місці в Україні — її переглянули 66 тисяч глядачів, свідчать дані кінодистриб’ютора «Артхаус Трафік».

Одним із факторів успіху фільму про співака Яремчука стала його промокампанія.

«До поширення інформації про прокат фільму доєдналися бренди, медіа, лідери думок», — розповідала на початку прокату керівниця кінотеатрального напрямку «Film.ua Дистрибуція» Надія Коротушка.

Велику частину роботи виконали продюсери, переконана вона. Наприклад, донька співака Марія Яремчук спродюсувала альбом переспівів RE:Yaremchuk.

Однак, як розповіла Коротушка, на початку прокату були деякі труднощі у домовленостях з кінотеатрами.

«Нам доводилося буквально вмовляти великі мережі кінотеатрів у Черкасах, Рівному, в західній частині України взяти кіно в прокат», — каже Коротушка.

Документальна біографічна драма «Яремчук: Незрівнянний світ краси» — фільм виробництва KNIFE! Films. Режисер — співзасновник KNIFE! Films Артем Григорян. Документальна біографічна драма показує шлях співака: світові тури, переслідування КДБ, виступи у Чорнобилі та Афганістані. Створення стрічки ініціювала донька співака Марія Яремчук. Робота над фільмом тривала близько трьох років.