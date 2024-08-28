Марсельський музей відкрив виставку натуристів для оголених, але взутих відвідувачів

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AFP

У музеї європейських та середземноморських цивілізацій у Марселі відкрилась нова виставка, головна тема якої — оголеність.

Про це пише The Guardian.

Музей дозволяє відвідувачам виявити своє ставлення до натуризму, розглядаючи витвори мистецтва голими, за винятком взуття.

Ерік Стефанут, представник французької натуристської організації FFN, каже, що загалом немає жодних заперечень проти босих ніг, але так відвідувачів хочуть вберегти від скалок у паркеті.

AFP

Відвідування виставки «Натуралістичні раї» голяка відбувається у партнерстві з Французькою федерацією натуристів одного вечора на місяць, коли музей зазвичай зачинений.

«Тому відвідувачі, які беруть участь, є натуристами і є оголеними», — зазначили в музеї.

На виставці представлено 600 фотографій, фільмів, журналів, картин, скульптур та інших творів мистецтва з натуристських спільнот, а також державних і приватних колекцій Франції та Швейцарії.

«Франція є провідним світовим туристичним напрямком для натуристів: її помірний клімат і наявність трьох морів сприяли створенню спільнот, які — за винятком Швейцарії — мають мало реальних аналогів в інших країнах Європи, де натуризм практикується більш вільно, поза межами усталених спільнот», — зазначають у музеї.