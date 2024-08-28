Законопроєкт про підвищення податків сильно скоротили. Тепер він принесе в 4 рази менше коштів

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У доопрацьованому урядовому законопроєкті про підвищення податків № 11416 скасували деякі норми. Тепер запланований ресурс у 125 мільярдів гривень зменшився у 4 рази — до 30 мільярдів.

Про це повідомили голова Комітету з питань фінансів Верховної Ради, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев та його перший заступник, нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За результатами робочої групи щодо ресурсного законопроєкту вирішили, зокрема, обмежити підвищення військового збору податковим періодом, в якому буде скасовано військовий стан.

Також військовий збір планують спрямовувати через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ.

З проєкту прибрали й податок у розмірі 50% на надприбуток банків. Гетманцев пояснив, що такою була категорична позиція Мінфіну та НБУ. Железняк додав, що проти був також і Міжнародний валютний фонд, оскільки виникали ризики внутрішніх запозичень.

«Дещо уточнили авансовий внесок з АЗС. А збільшення ставки податку на прибуток фінустанов підвищимо на майбутнє, а не на 2024 рік як пропонувалося», — пояснив Гетманцев.

Також вирішили прибрати 1% військовий збір для юросіб на єдиному податку 3 групи.

Гетманцев оприлюднив розрахунки Мінфіну, за якими збільшення в військового збору з доходів українців з 1,5% до 5% у 2024 році дасть бюджету 27,3 мільярда гривень, у 2025 році — 107,7 мільярда гривень.

Раніше Гетманцев також зазначав, що з проєкту прибрали військовий збір на предметі розкоші, а документ не передбачає підвищення ПДВ. А Железняк писав, що в проєкт додали підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%.