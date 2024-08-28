Ексгенерала СБУ Наумова оголосили в міжнародний розшук

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Інтерпол оголосив у міжнародний розшук ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомили в ДБР.

Правоохоронці не називають імені розшукованого, однак з матеріалів справи випливає, що це Андрій Наумов, який у 2019—2021 роках очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ.

ДБР підозрює Наумова, зокрема, у шахрайстві, що завдало державі збитків на понад 3,2 мільйона гривень.

На початку червня 2022 року Наумова затримали на території Сербії при спробі потрапити до Північної Македонії. Під час обшуків у машині знайшли €592 тисячі, $120 тисяч і два дорогоцінні камені. Сербська поліція оголосила, що гроші та дорогоцінні камені, «імовірно, походять від злочинної діяльності». Наумова почали судити. Україні в його екстрадиції відмовили.

Історія Наумова

Андрій Наумов розпочав роботу в СБУ у 2019 році. До липня 2021 року він обіймав посаду начальника управління внутрішньої безпеки.

Наумов був фігурантом справи про замах, який на нього, за даними слідчих, готував колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний. Про цю справу стало відомо в січні 2021 року. За підозрою в підготовці вбивства затримали співробітника спецпідрозділу «Альфа» Юрія Расюка, він уклав угоду зі слідством й отримав умовний строк. Нескоромний, як ідеться в матеріалах справи, діяв «з мотивів особистої помсти» — його досі розшукують.

У ніч проти 24 лютого 2022 року, за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення російських військ Наумов виїхав з України. Після цього «Схеми» писали, що Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за статтею «державна зрада».

1 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський позбавив Наумова звання генерала, бо той порушив військову присягу. 18 червня 2022 року ДБР заявило, що Наумов може бути причетним до передачі спецслужбам рф секретної документації про Чорнобильську АЕС.

В Україні Наумову повідомили про три підозри — у незаконному збагаченні, у привласненні майна через зловживання службовим становищем і в шахрайстві, що завдало державі збитків на понад 3,2 мільйона гривень. Підозру в держзраді йому не оголосили.

На початку червня 2022 року Наумова затримали на території Сербії при спробі потрапити до Північної Македонії. У машині в нього знайшли сотні тисяч євро. Він спробував підробити офіційні документи про нібито законне походження коштів і майна, за що в Сербії йому повідомили про підозру в підробці документів. Зараз він очікує на остаточний вирок сербського суду.