Телескоп «Хаббл» зняв галактику з надмасивною чорною дірою

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Космічний телескоп «Хаббл» поділився зображенням спіральної галактики UGC 3478, розташованої в сузірʼї Жирафа. Її також називають Сейфертівською галактикою.

Про це пише Європейське космічне агентство (ESA).

ESA / Hubble / NASA

Галактика розташована за 128 світлових років від Землі. За описом ESA, вона має більш яскраве ядро, ніж світло довкола нього.

Попри яскраве ядро, ми все ще можемо чітко бачити диск галактики навколо неї, що є визначальним фактором Сейфертської галактики, пише ESA.

Водночас ця яскравість приховує надмасивну чорну діру в центрі UGC 3478, у яку по спіралі врізається диск газу. Коли матерія розбивається і нагрівається, вона починає випромінювати, зокрема, і рентгенівські промені. Саме вони роблять випромінювання помітним.