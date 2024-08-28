Генштаб ЗСУ: За минулу добу Росія втратила літак, 14 бронемашин і 27 артсистем

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За минулу добу, 27 серпня, армія РФ втратила літак і 1 090 своїх військових убитими та пораненими.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, Сили оборони знищили ще пʼять танків, 14 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 94 БпЛА оперативно-тактичного рівня, шість крилатих ракет, 41 одиницю автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Зранку 28 серпня Сили оборони вразили російський штурмовик Су-25 на Донеччині. Імовірно, саме його ураження підтвердив Генштаб ЗСУ.