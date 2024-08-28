Сили оборони вразили російський штурмовик Су-25 на Донеччині

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Reuters

Воїни 28 окремої механізованої бригади вразили російський штурмовик Су-25.

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Угруповання військ «Хортиця» повідомило, що літак сьогодні вразили на Краматорському напрямку Донеччини. Він намагався обстрілювати позиції Сил оборони України.

«Доля екіпажу поки що невідома, проте ми точно знаємо, що однією проблемою для нашої піхоти менше». — зазначили в бригаді.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ звітував, що за минулу добу українські війська знищили ще один російський літак — уже 368-й від початку повномасштабного вторгнення РФ. Невідомо, чи йдеться про штурмовик Су-25, який сьогодні знищили бійці 28 ОМБр.