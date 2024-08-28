На підконтрольну Україні територію повернули ще пʼять сімей з окупованої Херсонщини

Новини

Благодійна організація Save Ukraine повернула ще пʼять родин з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну територію України.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

У цих сімʼях виховували вісьмох дітей — пʼятьох хлопчиків і три дівчинки віком від шести до 14 років.

«Зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці й оговтуються від жахів російської окупації», — зазначив Прокудін.

Лише від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 181 дитину із Херсонської області.