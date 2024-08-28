«Динамо» поступилося «Зальцбургу» у двоматчевому плей-оф Ліги чемпіонів

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Київське «Динамо» поступилося австрійському «Зальцбургу» в двоматчевому протистоянні плей-оф кваліфікації до групового турніру Ліги чемпіонів. Рахунок — 1:3.

Після першого поєдинку, який завершився з рахунком 2:0 на користь австрійців, «Динамо» зіграло внічию — 1:1. Голи забили Адам Дагім і Владислав Ванат.

Так, «Динамо» не потрапляє до Ліги чемпіонів. Подальша єврокубкова кампанія сезону 2024/2025 проходитиме в Лізі Європи.

На шляху до вирішального двобою за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів «Динамо» здолало сербський «Партизан» (9:2 за сумою двох зустрічей) та шотландський «Рейнджерс» — 3:1 після двох матчів.

Завдяки виходу до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» зможе виступити в груповому етапі Ліги Європи. На цій стадії кияни зіграють вперше з 2022 року. Тоді вони посіли останнє місце у групі з грецьким АЕК, французьким «Ренном» і турецьким «Фенербахче».

Якщо київське «Динамо» та донецький «Шахтар» вже точно зіграють у єврокубках восени, то свою боротьбу ще продовжить криворізький «Кривбас». Його матч за вихід до групового етапу Ліги конференцій відбудеться 29 серпня о 22:00.