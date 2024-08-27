У чотирьох громадах Донецької області посилили комендантську годину

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У Селидівській, Курахівській, Покровській та Костянтинівської громадах Донецької області посилили комендантську годину.

Про це повідомив очільник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

Тепер у всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади — з 17:00 до 09:00.

Також обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00 в Покровській громаді. Повний перелік населених пунктів, на які поширюватимуться нові правила: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте.

Філашкін ще раз закликав усіх жителів Донеччини евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається в області, — дотримуватися комендантської години.