У чотирьох громадах Донецької області посилили комендантську годину
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
У Селидівській, Курахівській, Покровській та Костянтинівської громадах Донецької області посилили комендантську годину.
Про це повідомив очільник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.
Тепер у всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади — з 17:00 до 09:00.
Також обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00 в Покровській громаді. Повний перелік населених пунктів, на які поширюватимуться нові правила: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте.
Філашкін ще раз закликав усіх жителів Донеччини евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається в області, — дотримуватися комендантської години.
- З 12 серпня на Донеччині почали діяти нові правила комендантської години. У населених пунктах на відстані понад 10 км від фронту вона діє з 21:00 до 05:00, а в прифронтових — з 17:00 до 09:00. Раніше на всій підконтрольній Україні території Донеччини комендантська година тривала з 21:00 до 05:00.