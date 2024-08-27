В Україні введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин

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У Києві презентували проєкт із запровадження ветпаспортів для тварин та анонсували запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин.

Про це пише Міністерство аграрної політики та продовольства.

Проєкт передбачає зміни в процедурі видачі ветеринарних паспортів — раніше видавати офіційні документи для тварин мали право тільки державні заклади ветеринарної медицини. Запуск проєкту проходитиме у два етапи.

Перший етап запланований на осінь 2024 року. Він почнеться із запуску Єдиного реєстру домашніх тварин, де можна буде зареєструвати улюбленця під час візиту до ветеринара і сформувати електронний ветпаспорт.

Послуга надаватиметься безкоштовно державними і ліцензованими приватними ветеринарними лікарями, які стали учасниками проєкту і мають доступ до реєстру (перелік таких лікарів по всій Україні можна буде побачити на мапі ветклінік на порталі проєкту pet.gov.ua).

У реєстрі зберігатиметься вся інформація про тварину включно з історією щеплень. Реєстр також полегшить пошук загублених котів, собак і тхорів, їхю ідентифікацію та повернення власникам.

Під час другого етапу, коли реєстрація домашніх тварин стане масовою і реєстр достатньо наповниться, команда проєкту запустить відображення ветеринарних паспортів у застосунку «Дія».

У подальших планах — інтеграція Єдиного державного реєстру з міжнародними базами даних домашніх тварин, зокрема Europetnet.