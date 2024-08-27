Україна успішно випробувала першу власну балістичну ракету

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Getty Images / «Бабель»

Україна вперше позитивно випробувала балістичну ракету власного виробництва.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

Зеленський не розкрив жодних деталей про те, що це за ракета, і про її випробування. Однак подякував українському оборонно-промисловому комплексу, який «працює 24/7».

Також 24 серпня Україна вперше застосувала вітчизняну ракету-дрон «Паляниця». Тоді президент заявив, що ворог був уражений, не уточнюючи, де саме застосували зброю.

«Паляницю» розробили власними зусиллями лише за півтора року — щоб знищити наступальний потенціал РФ. У межах дії «Паляниці» — 20 військових російських аеродромів. Ракету-дрон запускатимуть з наземних установок. Вона коштує набагато менше за аналоги, а робота над її здешевленням і збільшенням виробництва триває.