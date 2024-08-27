У вересні Україна представить США свій «план перемоги»

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Пресслужба Офісу президента України

Україна у вересні представить США свій «план перемоги». Ним поділяться з президентом США Джо Байденом і кандидатами у президенти — Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

План уже підготовлений. Його успіх, зокрема, залежить від президента США:

«Від нього [президента США] залежить успіх цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані, чи ні. Чи будемо ми вільні у використанні того, що буде в цьому плані, чи ні. Ми не знаємо, хто буде президентом США, а виконати цей план дуже хочеться», — пояснив Зеленський.

Зеленський не розповів деталі плану, однак розкрив його основні напрямки. Серед них — операція в Курській області Росії, стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу, «потужний пакет примусу» Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом та економічний напрям.