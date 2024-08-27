НБУ встановлює ліміт на перекази з картки на картку

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National Bank Of Ukraine / Flickr

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України на шість місяців встановлює ліміт у 150 тисяч гривень для переказів з картки на картку (P2P, C2С).

Про це пише пресслужба НБУ.

Ліміт діятиме на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Однак ліміти не стосуються рахунків волонтерів, які відповідають визначеним постановою критеріям, і тих, чиї щомісячні доходи підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження.

Також ліміти не діють на переказ грошей між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, і на перекази юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN — без обмежень.

У НБУ наводять статистику, що 98% банківських клієнтів щомісяця роблять перекази, які не перевищують 150 тисяч гривень, тому цей ліміт не має вплинути на їхню фізичну активність.

Чому хочуть ввести обмеження

У такий спосіб НБУ хоче боротися з дропами. Дропи — це люди, які за гроші передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування іншим людям. Їхні рахунки використовують як транзитні для переказу та відмивання незаконних коштів. Аналіз Нацбанку показує, що через картки дропів може проходити приблизно 200 мільярдів гривень на рік.

З осені 2023 року НБУ фіксує аномальне зростання обсягів P2P-переказів у системі, а також зростання кількості карток, з яких роблять такі перекази, і середніх сум переказу в окремих банків-емітентів.

Протягом періоду дії лімітів НБУ напрацьовуватиме також інші рішення, як вирішити проблему дропів і відмовитися від запроваджених лімітів.

Що далі

НБУ розраховує, що ухвалять законопроєкт № 11043, який збільшує суму штрафів до порушників платіжного законодавства і забезпечує умови для оперативного обміну даними з Кіберполіцією.

Також Нацбанк прагне, щоб запровадили правові норми, які дозволять притягувати до відповідальності організаторів і свідомих учасників схем з дропами та створили реєстр, де будуть дані для банків під час встановлення ділових відносин та обслуговування клієнтів, картки яких задіювати для схем.

Національний банк України розраховує на розширення регуляторних повноважень НБУ для впливу й обмежень для гравців ринку, що не борються з наявними та новими схемами, і на посилення вимог до банків та небанківських установ.