Apple 9 вересня презентує лінійку iPhone 16

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Apple презентує свої нові смартфони серії iPhone 16 9 вересня о 20:00 за київським часом. Захід зі слоганом Itʼs Glowtime («Час сяйва») відбудеться в Apple Park.

Про це пише The Verge.

У лінійці iPhone 16 і 16 Plus камери на задній панелі будуть вертикальними — причому, за чутками, Apple залишить три камери. У нових айфонів буде більший екран, а ще в лінійці зʼявиться новий бронзовий колір.

Нові iPhone 16 матимуть кнопку Action Button — раніше вона була ексклюзивною для лінійки Pro в iPhone 15. Також у лінійці iPhone 16 може зʼявитися нова кнопка, призначена для зйомки фотографій і відео — поки що неясно, чи стане вона ексклюзивною для моделей Pro або ж буде і на звичайних моделях iPhone 16.

Штучний інтелект Apple Intelligence та його функції стануть важливою частиною презентації. Зараз Apple ШІ можуть підтримувати лише iPhone 15 Pro та 15 Pro Max, але, за чутками, він буде і в усіх моделях iPhone 16.

Також на заході Apple представить годинник Apple Watch Series 10 і дві версії нових навушників AirPods 4.