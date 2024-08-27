За ніч ППО збила пʼять ракет і 60 дронів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 27 серпня Радіотехнічні війська виявили 91 повітряних цілей. Сили ППО знищили пʼять крилатих ракет і 60 ударних дронів.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Російські окупанти запустили по Україні ракети та безпілотники різних типів:
- три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з літаків МіГ-31К із повітряного простору Липецької області РФ;
- одну балістичну ракету «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму;
- крилату ракету «Іскандер-К» із Воронезької області РФ;
- пʼять крилатих ракет Х-101 з бомбардувальників Ту-22М3 із повітряного простору Волгоградської області РФ;
- 81 ударний БпЛА типу Shahed з Єйська та Курської області РФ.
Станом на девʼяту ранку ППО збила пʼять крилатих ракет Х-101 і 60 дронів Shahed. Ще десять безпілотників локаційно втрачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю, ще приблизно 10 досі в повітряному просторі України — бойова робота триває.
Щоб відбити повітряний напад, залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
ППО працювала в Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
- Напередодні, 26 серпня, Росія здійснила один з найбільших обстрілів за всю повномасштабну війну — випустила по Україні 127 ракет і 109 ударних дронів. Ось як відпрацювала ППО.