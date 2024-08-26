Таїланд видав Китаю криптовалютного шахрая, який організував фінансову піраміду на $14 мільярдів

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Таїланд успішно видав Китаю підозрюваного в організації криптовалютної піраміди на $14 мільярдів Чжана Моумоу.

Про це повідомило Міністерство громадської безпеки КНР.

Це вперше в історії, коли підозрюваного у фінансових злочинах екстрадували за договором між Китаєм і Таїландом, що діє з 1999 року.

Екстрадиція відбулася в рамках спеціальної операції Hunting Fox («Полювання на лисиць»). Схема під назвою MBI Group, очолювана Чжаном Моумоу, у 2012 році випустила віртуальну цифрову валюту та почала залучати інвесторів, які мали заплатити членські внески за участь у піраміді. Внески варіювалися від 700 юанів ($98) до 245 тисяч юанів ($34,3 тисячі). У шахрайській схемі взяли участь понад 10 мільйонів людей, піраміда залучила понад 100 мільярдів юанів ($14 мільярдів).

Поліція китайського міста Чунцин розпочала розслідування щодо Чжана ще в листопаді 2020 року, а у березні 2021 року китайська філія Інтерполу видала червоне повідомлення про його арешт. 21 липня 2022 року поліція Таїланду затримала Чжана Моумоу. Згодом Китай подав Таїланду запит про екстрадицію, і в травні цього року тайський суд схвалив його.

Китай заборонив торгівлю криптовалютою ще в 2021 році, однак багато інвесторів досі продовжують шукати шляхи обходу. У травні китайська влада розкрила підпільний банк, що використовував стейблкоїн USDT для обміну іноземної валюти, причому обсяг транзакцій становив щонайменше 13,8 мільярда юанів ($1,9 мільярда), повідомило спеціалізоване видання Cryptodnes.