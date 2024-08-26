Міноборони допустило до експлуатації вітчизняний безпілотний транспортер

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Міністерство оборони допустило до експлуатації український безпілотний багатоцільовий транспортер BoarTAC.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

При проєктуванні транспортера розробники врахували вимоги, що були сформовані на основі бойового досвіду українських захисників.

Наземний роботизований комплекс має низький силует, малошумний та малопомітний і захищений від куль та уламків. Крім того, апарат вийшов простим в експлуатації та його можна ремонтувати у польових умовах. Також він має високу прохідність і тяглову силу.

Транспортер може доставляти боєприпаси та провізію, евакуювати поранених, здійснювати розмінування або навпаки — встановлювати мінні загородження.

Також він може стати й мобільним вогневим засобом, адже на нього можна поставити дистанційно керовані бойові модулі, оснащені гранатометами, кулеметами. Крім того, транспортер можна використовувати як дрон-камікадзе.

Завдяки широким гусеницям із великими ґрунтозачепами та захисним бампером робот долає бездоріжжя, рови, неглибокі водні перешкоди. При цьому перевозить на собі близько 200 кг вантажу або тягне причіп з аналогічною вагою.