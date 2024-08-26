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Найбільша атака по Україні: ППО збила 102 ракети і 99 ударних дронів Shahed

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Українська протиповітряна оборона сьогодні збила 102 ракети та 99 ударних дронів Shahed. Це був один із найбільших російських обстрілів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

У ніч на понеділок 26 серпня армія РФ завдала масованого комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування. Росіяни били по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема по паливно-енергетичному сектору.

Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 236 повітряних цілей — 127 ракет і 109 ударних дронів. Зокрема росіяни запустили по Україні:

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. Загалом в результаті вдалося збити 201 повітряну ціль — 102 ракети та 99 ударних дронів:

Крім того, кілька ударних дронів зникли з радарів на території України, ще два — залетіли до Білорусі.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, на деяких з атакованих об’єктів досі ліквідують наслідки, триває ремонт і розмінування. Подекуди РФ атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами, тому там працюють сапери, і лише після них енергетики зможуть взятися за відновлення.