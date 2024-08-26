Офіційний курс євро вперше перетнув позначку в 46 гривень

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Національний банк України підвищив курс євро до гривні до історичного максимуму — до понад 46 гривень.

Про це свідчать дані регулятора.

Офіційний курс станом на 27 серпня 2024 року встановили на рівні 46,1816 гривні за євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 17:10 26 серпня котирування для євро досягли значень 46,1813 / 46,1912 гривні.

За даними порталу «Мінфін», 26 серпня середній курс євро в обмінниках станом на 17:00 становить 46,0 гривні за 1 євро (купівля) і 46,16 гривні за 1 євро (продаж).

Середній курс євро у банках наразі: купівля — 45,8 гривні за євро; продаж — 46,3 гривні за євро.

ПриватБанк 26 серпня купує євро по 45,45 гривні, а продає по 46,45 гривні.