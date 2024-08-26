Британський рок-гурт Oasis натякнув на повернення після 15 років тиші

Новини

Getty Images

На офіційній сторінці в X одного з найуспішніших рок-гуртів 90-х Oasis опублікували відео, яке натякає на воззʼєднання музикантів вже цього вівторка — спершу на ньому видно дату «27.08.2024», а потім з’являється напис «8 ранку».

Написи на відео, відтворені у класичному стилі та шрифті гурту Oasis. Допис перепостили учасники гурту Ліам та Ноель Галлагери.

«Мені ніколи не подобалося це слово «колишній», — написав також у X головний вокаліст рок-гурту Oasis Ліам 25 серпня.

BBC з посиланням на репортаж Sunday Times пише, що гурт запланував декілька концертів у 2025 році. Зокрема, хоче виступити 10 разів на лондонському стадіоні Уемблі, побивши рекорд американської співачки Тейлор Свіфт, яка виступала там вісім раз.

У червні Ліам Галлагер розпочав тур, присвячений 30-річчю дебютного студійного альбому Oasis “Definitely Maybe”. Нове перевидання альбому очікується 30 серпня.

Гурт Oasis заснували у Манчестері в 1991 році. Його лідерами були брати Галлагери: Ноель — гітарист, автор більшості пісень, та його молодший брат Ліам — головний вокаліст. Oasis проіснував 17 років та розпався у 2009-му через складні стосунки Ноеля та Ліама. Першим з гурту пішов Ноель Галлагер.

Getty Images

«Люди можуть говорити що завгодно з цього приводу, але я просто не можу більше працювати з Ліамом», — писав тоді він.

Авторка: Ірина Перепечко