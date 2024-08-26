На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

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Через погіршення безпекової ситуації на Донеччині вирішили розширити примусову евакуацію дітей із батьками.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Обовʼязкову евакуацію ввели:

у Костянтинівській територіальній громаді: Костянтинівка, Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Неліпівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне;

Селидівській територіальній громаді: Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка, Юріївка.

Куди звертатись для евакуації на Донеччині

Звернутися з питань евакуації можна за телефонами: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (евакуація важкохворих людей).

Цілодобова гаряча лінія обласного колцентру — 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).