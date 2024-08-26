Новини

На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Через погіршення безпекової ситуації на Донеччині вирішили розширити примусову евакуацію дітей із батьками.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Обовʼязкову евакуацію ввели:

Куди звертатись для евакуації на Донеччині

Звернутися з питань евакуації можна за телефонами: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (евакуація важкохворих людей).

Цілодобова гаряча лінія обласного колцентру — 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).