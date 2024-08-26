Нідерланди оштрафували Uber на рекордні €290 мільйонів

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Нідерланди оштрафували службу замовлення поїздок Uber на €290 мільйонів за передачу даних про європейських водіїв у США. Це рекордний штраф для такого правопорушення

Про це пише NOS.

Нідерландська служба із захисту даних стверджує, що Uber передавав дані водіїв на американські сервери понад два роки. Це серйозне порушення європейського законодавства щодо захисту даних.

Справу порушили після скарги 170 французьких водіїв. Uber штрафує нідерландський регулятор, бо саме там розташована європейська штаб-квартира компанії.

Uber передавав геолокації, фотографії, деталі транзакцій, посвідчення особи, а інколи медичні та кримінальні дані про європейських водіїв, що використовують сервіс. Інформація не була достатньо захищеною.

У компанії заявили, що штраф оскаржать, оскільки вважають його незаслуженим і несправедливим. За словами представників Uber, щодо європейських правил конфіденційності була «певна невизначеність», але компанія все одно їх дотримувалася.