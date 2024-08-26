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Ангеліна Коткова / Катерина Бандус / «Бабель»

«Укренерго» вводить екстрені відключення світла, повідомили в ДТЕК. Причиною цьому став масований російський обстріл.

Під час екстрених відключень електроенергії графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють.

У Києві, наприклад, є перебої з енергопостачанням у кількох районах. Як зазначили в Київській міській державній адміністрації, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі.

В обласних військових адміністраціях пишуть про аварійні відключення, які вводять на всій території України для всіх черг.

«Укрзалізниця» виводить резервні тепловози, щоб усі поїзди далекого сполучення продовжили рух. Є затримки з приміським рухом електропоїздів. На місцях працюють енергетики. City Express у Києві та Дніпрі курсують за графіком.

Аварійні відключення відбуваються тоді, коли виходить з ладу якийсь елемент енергетичної інфраструктури. Російські удари могли пошкодити або зруйнувати обʼєкти енергетичної інфраструктури. У такі моменти є потреба збалансувати енергосистему. Тривалість екстрених відключень спрогнозувати неможливо. Їх вводить та скасовує НЕК «Укренерго».