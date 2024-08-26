Росія масовано атакує Україну ракетами та дронами. Що відомо (оновлено)

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Зранку 26 серпня російські війська масовано атакують Україну ракетами та дронами. Повітряні сили України фіксують активність російських бомбардувальників — 11 бортів Ту-95МС і 6 Ту-22М3, зліт винищувача МіГ-31К.

Повітряні сили фіксували ударні дрони, а крилаті ракети рухаються в напрямках різних регіонів України. Вибухи пролунали в кількох містах. Їх чули в Києві, Харкові, Одесі та в Кривому Розі.

Ціллю росіян стала енергетична інфраструктура, повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Через масований обстріл «Укренерго» ввело екстрені відключення світла.

Київщина

На Київщині є пошкодження обʼєктів інфраструктури. Також відомо про одного пораненого — він в лікарні.

У Києві розгорнуть Пункти незламності через екстрені відключення світла. Енергетики працюють, щоб повернути електропостачання. Вони вже відновили роботу обладнання водопостачання на правому березі столиці — протягом години тиск в житлових будинках вийде на оптимальні параметри.

Луцьк

У Луцьку через російську атаку пошкоджений багатоквартирний будинок — деталі щодо постраждалих уточнюють. Також є влучання в обʼєкт інфраструктури — відомо про одного загиблого.

Рятувальники ліквідували наслідки руйнувань, а також допомогли мешканцям евакуюватися в безпечне місце.

Полтавщина

На Полтавщині є влучання в промисловий обʼєкт — там вже пʼятеро постраждалих. Про інші наслідки обстрілу поки що не повідомляють.

Львівщина

Росіяни атакували енергетичні обʼєкти на Львівщині. У Львові та області часткові перебої зі світлом. Мер Львова Андрій Садовий каже, що через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водою.

Житомирщина

У Житомирі нема водопостачання. Причина — знеструмлення обʼєктів водоканалів через ракетну атаку Росії.

На Житомирщині відомо про одну загиблу жінку. Також пошкоджені житлові будинки та обʼєкти критичної інфраструктури.

Одещина

Російська армія вдарила по енергетичній та цивільній інфраструктурі Одещини. Поранені чотири людини, серед них — 10-річний хлопчик. Уламки ракет пошкодили будинки й авто, є перебої зі світлом.

Дніпропетровщина

Через ранкові обстріли Дніпропетровщини загинув 69-річний чоловік. Також з-під завалів дачного будинку в Дніпровському районі дістали чоловіка — медики надають йому допомогу.

Попередньо, пошкоджені з десяток будинків. Два — зруйновані. Понівечена господарська споруда, рятувальники вже загасили пожежу.

Запорізька область

Одна людина загинула в Запорізькому районі. Також у Запорізькій області поцілили по обʼєкту енергетичної інфраструктури — там спалахнула пожежа.

Миколавїщина

На Миколаївщині через російський обстріл постраждали три людини. Про інші наслідки в ОВА поки ще не повідомили.

Сумщина

На Сумщині є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури. Постраждав помічник машиніста, він у лікарні. Пошкоджені контактна мережа і будівлі.

Харків

Росіяни також били по Харкову. Є влучання в Немишлянському районі по відкритій території — минулося без постраждалих.