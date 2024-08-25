МЗС: Білорусь під виглядом навчань стягує війська до кордону з Україною

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Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву, в якій закликає Білорусь відвести свої війська від українського кордону на відстань, яка перевищує дальність ураження наявних у ЗС Білорусі систем вогню.

За даними української розвідки, Збройні сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують особовий склад, техніку, танки, артилерію, реактивні системи залпового вогню та протиповітряну оборону в Гомельській області біля кордону з Україною. Також там фіксують найманців колишньої «Приватної військової компанії Вагнера».

«Закликаємо посадових осіб Білорусі не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви», — йдеться у заяві МЗС.

Також українське відомство додало, що Україна ніколи не вчиняла та не збирається вчиняти жодних недружніх дій проти білоруського народу. Однак якщо білоруські військові порушать український кордон, Україна зробить все для самооборони — всі скупчення військ, обʼєкти та шляхи постачання в Білорусі стануть законними цілями для Збройних сил України.