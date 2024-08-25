Майку бейсболіста Бейба Рута продали на аукціоні за рекордну суму — понад $24 мільйони

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Спортивну майку одного з найвідоміших американських бейсболістів Бейба Рута продали на аукціоні за $24,12 мільйона. Таким чином вона стала найдорожчим спортивним сувеніром у світі.

Про це повідомляє BBC.

Директор спортивних аукціонів Heritage Auctions Кріс Айві назвав це «найзначнішим памʼятним предметом американського спорту, який коли-небудь пропонувався на аукціоні». Він додав, що ця майка у світі мистецтва була б Моною Лізою.

Побивши новий рекорд, спортивна майка Бейба Рута обігнала бейсбольну картку Topps 1952 року із зображенням гравця «Нью-Йорк Янкіз» Міккі Мантла. Це попередній найдорожчий спортивний сувенір, який у 2022 році продали за $12,6 мільйона.

Попереднім рекордсменом була футболка баскетболіста «Чикаго Буллз» Майкла Джордана з фіналу Національної баскетбольної асоціації 1998 року, яку продали за $10,1 мільйона у 2022 році.

Авторка: Ірина Перепечко