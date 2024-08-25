Генштаб ЗСУ: Минулої доби армія РФ втратила ще 1 190 своїх військових і 47 артсистем

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Getty Images / «Бабель»

За минулу добу, 24 серпня, армія РФ втратила ще 1 190 своїх військових убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, Сили оборони знищили ще пʼять російських танків, 11 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 31 дрон оперативно-тактичного рівня, 92 автомобілі й 17 одиниць спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, можна переглянути в інфографіці нижче:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.