Уночі ППО збила 8 із 9 ударних дронів Shahed

Новини

Getty

Уночі українська протиповітряна оборона збила вісім ударних дронів Shahed із девʼяти, запущених Росією. Більшість ракет до своїх цілей не долетіла.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

У ніч на 25 серпня армія РФ запустила ракети різних типів по прифронтових областях України. Атакували Чернігівщину, Сумщину, Харківщину й Донеччину.

Росіяни запускали крилату ракету «Іскандер-К» і балістичну «Іскандер-М» з Воронезької та Ростовської областей. Також війська РФ атакували шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей. Однак завдяки активній протидії Сил оборони України більшість ракет своїх цілей не досягла.

Також окупанти атакували девʼятьма ударними дронами Shahed із мису Чауда в Криму. Вісім із них збили розрахунки мобільних вогневих груп у Миколаївській області.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уранці повідомив, що вночі росіяни вдарили по готелю в Краматорську.

Наразі відомо про двох поранених, ще одна людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії.

Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Окрім готелю, пошкоджена багатоповерхівка поблизу. На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція.

На Харківщині сьогодні близько 04:20 росіяни вдарили по Чугуєву, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Через це горіли два приватних будинки. Постраждали пʼятеро мирних жителів. Серед них — чотирирічний хлопчик та 14-річна дівчина.

Також близько 04:08 у Слобідському районі Харкова через обстріл горів двоповерховий приватний будинок. Ще один приватний будинок пошкоджений. Постраждали восьмеро людей.