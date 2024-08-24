У Франції поруч із синагогою пролунав вибух — поранений поліцейський
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У курортному місті Ла-Гранд-Мотт на півдні Франції поруч із синагогою стався вибух. Через це постраждав один поліцейський.
Про це пише France 24.
Уранці 24 серпня біля синагоги загорілися два автомобілі після того, як в одному з них вибухнув газовий балон. Пожежа також почалася біля входу в синагогу, її швидко загасили — пошкоджені лише дві двері.
Імовірний палій потрапив на камери відеоспостереження. Джерела France 24 кажуть, що при собі у нього був прапор Палестини і пістолет. Він зник з місця події.
Оскільки вибух стався у шабат, а в синагозі були тільки рабин і ще четверо людей, минулося без постраждалих.
Президент Франції Емманюель Макрон назвав це терактом і актом антисемітизму.
«Наші думки з парафіянами синагоги Гранд-Мотт і з усіма євреями в нашій країні. Робимо все можливе, щоб знайти виконавця цього теракту. Боротьба з антисемітизмом — це постійна боротьба, боротьба єдиної нації», — написав Макрон.
Розслідування веде Національна антитерористична прокуратура. У Франції посилили заходи безпеки в єврейських установах, включно зі школами та синагогами.