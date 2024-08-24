ППО, зброя та боєприпаси. Литва анонсувала новий пакет допомоги для України

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Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте під час церемонії святкування Дня Незалежності України в Києві анонсувала новий пакет військової допомоги.

До вересня Вільнюс передасть комплекси ППО малої дальності, ракети, протидронове та інше обладнання, а також боєприпаси й гармати. Крім того, до кінця осені Литва сподівається передати майже 5 тисяч дронів власного виробництва.

Також Литва виділяє €35 мільйонів на закупівлю радарів і обладнання для розмінування для України.

Шимоніте повідомила, що за підсумками 2024 року Литва виконає та, найімовірніше, перевищить взяте на себе зобов’язання витратити 0,25% свого ВВП на допомогу Україні та на оборону. Вона закликала інших союзників взяти на себе такі ж зобовʼязання.