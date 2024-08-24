Хакери ГУР заблокували десятки ресурсів промислових обʼєктів Росії

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Головне управління розвідки Міноборони України атакувало російських провайдерів мобільного зв’язку та інтернету, а також інформаційні ресурси та хмарні сховища великих промислових обʼєктів Росії.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в розвідці.

Хакери вразили 33 сервери та 283 службові компʼютери промислових обʼєктів, знищили 15 хмарних і файлових сховищ та ліквідували 21 вебсайт. Загальний обсяг знищеної інформації — приблизно 70 терабайтів. На місці знищених вебресурсів хакери залишили «заглушки» на підтримку України.

Росіяни масово скаржаться на збої роботи провайдера цифрових послуг «Ростелеком» і мобільних операторів MTC та «Білайн». Також під атакою сервіси «Яндекс». Усі атаковані російські ресурси підтримують і фінансують війну проти України.

Крім цього, під атакою десятки ресурсів великих промислових обʼєктів Росії. Це мережева інфраструктура автозаводу «Чайка-сервіс» (виробляє спеціальну техніку для російських силових відомств), компанія «Контур-НИИРС» (виробляє спеціальне обладнання для літаків і вертольотів), Інститут електронних керуючих машин імені І. С. Брука» (постачає технічні та програмні засоби, сервери, процесори тощо).

За даними «Бабеля», під атакою також хмарні та файлові сховища інтернет-провайдера Mail.ru, VDSina, інтернет-провайдера «Квідекс», компанії «Національні кабельні мережі», «Центральний телеграф» та інші. Уражено щонайменше два десятки ресурсів компаній-виробників світлового обладнання, дизельних станцій, хостинг-провайдерів, виробів балістичного захисту тощо.