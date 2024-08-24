Росіяни з артилерії обстріляли Костянтинівку — пʼятеро людей загинули

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Російські війська 24 серпня обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині з артилерії. Цілили по житловому кварталу.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Через обстріл загинули п’ятеро людей — троє чоловіків та дві жінки. Також поранень різних ступеней тяжкості дістали чоловік і чотири жінки — зараз вони в лікарні. Остаточну кількість постраждалих встановлюють.

Прокуратура порушила справу за фактом порушення законів і звичаїв війни.